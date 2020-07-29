Datome, tulumunun arkasına adını yazan Fenerbahçeli hemşireye imzalayıp forma yolladı

Isparta’da, Covid-19 hastalarının bulunduğu yoğun bakım ünitesinde görevli hemşire Yunus Altaş, tulumunun arkasına hayranı olduğu İtalyan basketbolcu Luigi Datome’nin adını ve numarası olan ’70’ yazdı. Altaş’ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı gören Datome ona forma hediye etti.

Fotoğraf: AA

Isparta Şehir Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım Ünitesi’nde görevli Altaş, sezon sonu Fenerbahçe ile yollarını ayıran Datome’nin adının yazılı olduğu tulumla çekilen fotoğrafını başarılı basketbolcuyu etiketleyerek paylaştı.

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Datome, binlerce beğeni alan paylaşıma kayıtsız kalmadı; “Bu sen misin? Çok tatlısın, seninle gurur duyuyorum. İşinde yaptığın şeyler için çok teşekkürler” yanıtını verdi. Sonra da adresini isteyerek Altaş’a imzalı forma yolladı.

Yunus Altaş, Datome’nin bu şekilde dönüş yapacağını hiç beklemediğini dile getirdi.

Giymeden çerçeveletti

Fenerbahçe’nin 2017’de Avrupa şampiyonluğunu kazandığı formayı hediye aldığını aktaran Altaş şunları söyledi: “Çok mutlu oldum. Bir gün nöbet sonrası tweet attım. Böylesi zor bir süreçte, bu tür bir anı olması benim açımdan çok güzel oldu. Moral ve motivasyonumu artırdı. Kendisi İtalya’daymış. İstanbul’dan formayı isteyip, imzasını atıp bana gönderdi. Benim için çok gurur verici bir tablo. Bu formadan iki tane var ve birisi benim. Hemen çerçeveyle muhafaza altına aldım. Hiç giymedim. Gigi’nin formasının bana ulaştığı gün Milanoy’la anlaştı. Biraz üzüldüm tabii ama ona bizdeki emekleri için teşekkür ediyor ve yeni takımında başarılar diliyorum.”

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Hastanenin başhekimi Feridun Ruşen Keskin de sağlık çalışanlarına böyle bir moral desteğinin verilmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Fenerbahçe ve Luigi Datome’ye bu duyarlı yaklaşımından dolayı Isparta Şehir Hastanesi olarak çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.