Datça’da orman yangını: Dört hektar alan kül oldu

Muğla’nın Datça ilçesindeki yangında dört hektar alan kül oldu.

Yılancık Boğazı Mevkii’ndeki Katı Atık Depolama Tesisleri yakınlarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın dört saatte söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının ortasında kalan kümes hayvanları tahliye edilerek kurtarılırken, kullanılmayan bir baraka da yandı. Marmaris Orman İşletme Müdürü Hakan Zeybek, yaklaşık dört hektarlık alanın alevlerden etkilendiğini ve yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.

Emecik Mahallesi sakinlerinden Halil Yıldız, “Son yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bir ay arayla iki yangın çıkması manidar. Kundaklanmış olabilir” dedi.