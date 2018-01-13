Datça’da mutlu son: Kurubük Koyu ihalesinin iptali ‘sevgi zinciri’yle kutlandı

Muğla’nın Datça ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kurubük Koyu’nun ihale yoluyla özel kişilere kiralannmasından vazgeçildi.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) tarafından Palamutbükü sahilinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, yüzlerce kişi bir araya geldi.

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‘Yetkileri yok’

Yoğun katılım nedeniyle halkın kafeteryanın dışına taştığı toplantıda Datça belediye meclisi üyesi ve Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEV) üyesi Mimar Faruk Şahin gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Şahin, kıyı kullanımına esas olan ve kıyı şeridinden 100 metre içerideki alanların, kamu kurumları dışında tahsis, satış ya da kira konusu olamayacağını söyledi. MUÇEV’in bu konuda yetkisiz olduğunu ifade eden Şahin, “Bırakın başka alanları, Kurubük Koyu’nda kiralamaya hiç yetkileri yok. Çünkü burası, orman alanıdır. Datça Çevre Düzeni Planı ile koruma altındadır” dedi.

‘Böyle bir ihale olmaz’

MUÇEV’in açtığı kiralama ihalesinin Kıyı Kanunu’na, anayasal haklara, 2014 Datça Çevre Düzeni Planı’na ve doğal SİT’lerin korunmasına ilişkin doğal koruma düzenine aykırı olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu: “Bu ihalede yer belli değil. Sadece ‘Kurubük’ ibaresi yer alıyor. Harita, koordinat yok. Sadece altı metrekare büfe açıklaması var. Bu büfenin nereye yapılacağı bile belli değil. Oraya kaç şezlong kurulacağından ve nelerin yapılacağına kadar bir takım özel konuların ise ihaleyi kazanan kişilerle sözleşme sırasında görüşülerek belirleneceği belirtiliyor ki, böyle bir ihale olmaz. Dolayısıyla, yaptıkları her şey yanlıştır.”

Gelecek yıllarda benzer kiralama taleplerinin gelebileceğine dikkat çeken Şahin, “Bugün olduğu gibi hepsine karşı çıkarsak, 1980’lerin Bodrum’u gibi kalan bir Datça’mız olabilir. Aksi halde; Bodrum nasıl ki 30-40 yıl içinde halkın sahilleri kullanamadığı, her yere izinle ve icazetle girilebilir bir hale geldiyse, Datça da önümdeki 10 yıl içinde böyle bir duruma gelir” dedi.

Konuşma sonrası yapılan açıklamada, Kurubük Koyu’nun kiralama ihalesinden vazgeçildiği duyuruldu. Bu karar alkışlarla karşılandı.

MUÇEV açıklamasında, koyun kiralanmasından vazgeçildiğini duyururken, temizliğinin de vakıf tarafından yapılacağını bildirdi.

‘Kıyılar halkındır kiralanamaz’ sloganı atan vatandaşlar, sadece Kurubük Koyu’nun değil, diğer tüm kıyı ve koyların da halkın elinden alınmaması için güç birliği yapacaklarını belirterek dağıldı.