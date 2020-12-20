Datça’da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı altı yerden kırıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde, dışarıdan eve kanlar içerisinde dönen iki yaşındaki ‘Köpük’ isimli kedinin pompalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Bacak kemiğinin altı yerinde kırık tespit edilen kediye, platin takıldı.

Fotoğraf: DHA

Reşadiye Mahallesi’nde Defne Bardakçı (21), dışarıdan eve dönen kedisinin kanlar içinde olup, yürüyemediğini fark edince onu bir veteriner kliniğine götürdü.

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Burada yapılan müdahalenin ardından, Gökova Hayvan Hastanesi’nde bir saat süren ameliyata alınan ‘Köpük’ün bacağından bir saçma çıkarıldı.

Ameliyatın ardından kedisi Köpük ile Datça’ya dönen Defne Bardakçı, “Köpük, her zaman evin önünde dolaşırdı. Kim neden böyle bir vahşilik yaptı, bilemiyoruz. O da bir can taşıyor. Onu canlı nişan tahtası gibi gören zihniyeti kınıyorum” dedi.

Reşadiye Muhtarı Sami Akkın da olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirtip, “Hayvanlara yapılan her türlü şiddeti kınıyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Umarım bir gören olmuştur” ifadelerini kullandı.