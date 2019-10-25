Datça ve Bodrum açıklarında 41 göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçeleri açıklarında, dört ayrı lastik botta 41 göçmen yakalandı.
Datça açıklarında geçen çarşamba günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, saat 09.00’da, Deveboyu Burnu açıklarında göçmenlerin içinde bulunduğu bir lastik bot tespit etti.
Durdurulan lastik botta tamamı erkek, dördü Mısır, ikisi Filistin, ikisi Suriye uyruklu sekiz kaçak göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri de geçen çarşamba ve perşembe günü üç ayrı lastik bot durdurdu. Kontrollerde 13’ü Suriye, dokuzu Afganistan, sekizi Filistin, üçü Pakistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. 22’si erkek, dokuzu kadın, ikisi çocuk olan grup, kıyıya getirildi.
Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.