Datça açıklarında art arda deprem

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, 1 saat 22 dakika arayla Richter ölçeğine göre biri 4.1 diğeri 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 11:40’ta meydana gelen deprem, Datça’nın kıyıya yakın kırsal mahallerinde hissedildi.

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Bu depremden 1 saat 22 dakika sonra bu kez 3.8 büyüklüğünde ikinci sarsıntı oldu. Bu deprem de Datça’nın kıyıya yakın olan Yazıköy, Yakaköy, Sındı, Cumali ve Mesudiye mahallelerinde hissedildi.

İlki yerin 2.77 kilometre, ikincisi ise 7.37 kilometre derinlikte meydana gelen depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre, depremler nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.