Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi.
AFAD’a göre Ege Denizi’nde saat 14:01’de kayda geçen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.
Yaramazlara biraz batar!
Sosyal medya yasası olarak bilinen kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye’de temsilcisi bulunmayan uluslararası sosyal medya şirketlerine ikinci ceza kesildi.
‘9 kere Leyla’ filmi hak etmediği yergilerle yerden yere vurulduğu için üzgünüm.
‘Ödeneksiz tiyatrolara’ yönelik bu yazı, bir ‘dayanışma çağrısı’ ve ‘oyuna davettir’. Yazının içinde hiç gereği yokken ‘gökkuşağı’ fotoğrafı kullanacağım için, başlarken ‘+18’ uyarısı ekledim. Ola ki gençten birileri okuyacaksa renklerden etkilenip yaşamının altüst olmasını istemem. Bundan sonra da bazı yazılarımda karşınıza gökkuşağındaki renler çıkabilir, söylemedi demeyin. Sizler de kendinize mukayyet olun ve yazıdaki fotoğrafa uzun süre bakmayın; ‘yarışmacı otoriter’ (!) rejimlerde, bir araya gelmiş renkler umulmadık tehlikelere yol açabilir. Allah cümlemize önce akıl fikir nasip etsin, sonra da nasip ettiğini korusun!
Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini gerekçe göstererek halihazırda iki TPAO yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listeye ekleme yapılmasını kararlaştırdı.
Üst düzey bir Türk yetkili, ABD’nin Türkiye’ye uygulamaya düşündüğü yaptırımların ülke ilişkilerine zarar vereceğini söyledi.