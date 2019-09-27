Diken

Yaramazlara biraz batar!

DASK verilerine göre Türkiye’de her iki konuttan birinin deprem sigortası yok

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) dünkü deprem sonrasında açıkladığı veriler, konutların depreme karşı dayanıklılığı ve korunaklı hale getirilmesi konusunda duyarlılığın yeterli olmadığına işaret ediyor. Verilere göre Türkiye’deki konutların yarısının deprem sigortası yok.

1999’daki Gölcük depreminde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Fotoğraf: DHA (arşiv)

DASK’ın verilerine göre 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Gölcük depreminden 20 yıl sonra, 17 milyon 662 bin 690 konuttanı 9 milyon 247 bin 865’i için deprem sigortası yaptırıldı. Bu, sigortalılık oranının yüzde 52.4 olduğu anlamına geliyor. İstanbul’da ise oran Türkiye ortalamasından yüksek. Kentteki 3 milyon 682 bin 450 konuttan, 2 milyon 315 bin 137 konutun deprem sigortası var; sigortalılık oranı yüzde 62.9.

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1999 depreminin vurduğu Kocaeli’de bile yüzde 64.5

Gölcük depreminin yaşandığı Kocaeli’de oran yüzde 64.5. Marmara bölgesinde deprem duyarlılığı en yüksek şehirler 1999 depreminden en çok etkilenen illerden Yalova ve Sakarya. Yalova’da oran yüzde 83, Sakarya’da yüzde 81.6.

23 Ekim 2011’deki depremin büyük yıkıma neden olduğu Van’da deprem sigortası olan konutların oranı yüzde 44.5’ta kaldı. Van’da 80 bin 720 konuttan 35 bin 932’si deprem sigortası yaptırdı.

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