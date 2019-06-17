Darwin’in adaları ABD’nin askeri uçaklarına tahsis edildi; çevreciler ayağa kalktı

Galapagos Adaları’nın bağlı olduğu Ekvador, adalardaki San Cristobal Havalimanı’nı ABD’nin askeri uçaklarının kullanımına açtı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Ekvador Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin’in, ABD’yle uyuşturucuyla mücadele etmek amacıyla böyle bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Biyoçeşitliliği nedeniyle Britanyalı doğa bilimci Charles Darwin’in evrim teorisinin temellerini attığı adaların askeri uçakların iniş-kalkışına açılması çevrecilerin tepkisini çekti.

Barındırdığı bitki ve diğer canlı türleri nedeniyle Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan adalarla ilgili kararın çevreye olumsuz etkisi olacağını savunan aktivistler, milletvekillerinden çevre bakanı ve savunma bakanına baskı yapmalarını istedi.

Çevre konusundaki kaygıların yanı sıra anlaşmanın Ekvador’un bağımsızlığına gölge düşüreceğini savunanlar da tepki gösterdi.

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Muhalefet lideri Carlos Viteri, anlaşmanın kabul edilemeyeceğini söylerken ülkenin eski cumhurbaşkanı Rafael Correa, Twitter’da, “Bu adalar Amerikalıların uçak gemisi olarak kullanılamaz” yazdı.