Darülaceze 14 gün ziyaret kapatıldı, çıkışlara izin yok

İstanbul’da bakıma muhtaç yaşlıların bulunduğu Darülaceze, 14 gün boyunca ziyaretçilere kapalı olacak.

Fotoğraflar: DHA

Darülaceze Daimi Heyeti, bugün toplanarak 24 Mart’a kadar kuruma ziyaretçi kabul edilmemesi yönünde karar aldı. Ayrıca ikinci duyuruya kadar Darülaceze’deki yaşlıların dışarıya çıkmasına izin verilmeyecek.

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Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü, şimdiye dek 100 binden fazla insana bulaşırken, 4 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye’de ise 11 Mart’ta bir kişide corona virüsünün görüldüğü açıklandı. Virüsün 60 yaş üstü insanlara daha çok etki ettiğin, bu yaş grubunda ölüm oranın fazla olduğu biliniyor.

Darülaceze’ye ayda 10 bine yakın kişi ziyarete geliyor.