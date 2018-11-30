Darp soruşturmasında yeni video: Kural savcılığa kendi delilini sundu

Oyuncu Ahmet Kural, darp edildiğini söyleyen Sıla’ya ilişkin yeni bir görüntüyü savcılığa sundu.
Sıla, Kural’ın kendisini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine Kural hakkında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Kural, soruşturma sürerken savcılığa yeni bir video sundu.
İddiaya göre video, Sıla’nın darp edildiğini söylediği tarihten 18 saat sonra, Sıla’nın bir arkadaşının evinde çekildi.
Kanal D Ana Haber Bülteni’nde yayınlanan görüntülerin, darp raporu alınmadan önce çekildiği öne sürüldü.