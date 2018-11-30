Darp soruşturmasında yeni video: Kural savcılığa kendi delilini sundu

Ticaret Bakanlığı, 47 otomobil markasının, satılamayıp stokta kalan arabalar yüzünden gümrüklerde beklettiği ve 31 Aralık’a kadar çekmesi gerektiği yaklaşık 2.5 milyar dolar değerinde 100 bin aracı için 30 Haziran 2019’a kadar ek süre verdi.