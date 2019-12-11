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Yaramazlara biraz batar!

Darp edilen 2.5 aylık Suriyeli bebek hastanede öldü; bırakıp kaçanlar gözaltında

İstanbulun Esenyurt ilçesinde yakınları tarafından hastaneye bırakılan 2.5 aylık kız bebek hayatını kaybetti. Bebekte darp izlerinin tespit edilmesi üzerine hastaneye bırakıp kaçan iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Geçen hafta çarşamba günü Esenyurt’taki özel bir hastaneye götürülen bebek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bebeğin vücudunda darp izleri bulunduğunu ve solunum yollarında rahatsızlık olduğunu tespit eden ve ölümünü şüpheli bulan doktorlar durumu Esenyurt Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

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Hastaneye giden ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve bebeği götürenlerin aracının plakası tespit edildi.

Araçtaki Suriyeli Muhammed Ebu Şair ve ve Muhammed Cihet Nacar gözaltına alındı. Bebeğin annesi Dianna Nacar’ın evine giden ekipler, annenin kaçtığını tespit etti. Kadının bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Suriyeli bebeğin kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için otopsi yapılacak.

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