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Yaramazlara biraz batar!

Dario Moreno’nun görüntüleri eşliğinde ‘Canım İzmir’ şarkısı

Bugün İzmir’de doğup uluslararası üne kavuşan şarkıcı Dario Moreno’nun 100’üncü yıldönümü.

1 Aralık 1968’de ölen Moreno’nun anısına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2017’de hazırladığı kendi görüntüleri ve sesiyle ‘Canım İzmir’ şarkısı…

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İzmirli şarkıcı 100 yaşında: Bir kez daha Adieu Dario!

Bugün, İzmir’de avukat yazıhanelerinde getir götür işleri yaparken kendi kendine Fransızca ve gitar çalmayı öğrenen, günün birinde “Ver elini Paris” diye şansını denemek için dünyaya giden, fakat Türk pasaportunu asla değiştirmeyen, Dario Moreno’nun 100’üncü yaşı.

Van’daki gazeteciler altı ay sonra özgür

Van’ın Çatak ilçesinde iki köylünün helikopterden atıldığı iddiasının haberleştirilmesiyle ilgili dördü tutuklu beş gazetecinin ‘terör örgütü üyeliği’yle suçlandığı davada tahliye kararı çıktı.