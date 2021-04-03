Dario Moreno’nun görüntüleri eşliğinde ‘Canım İzmir’ şarkısı

Bugün İzmir’de doğup uluslararası üne kavuşan şarkıcı Dario Moreno’nun 100’üncü yıldönümü.
1 Aralık 1968’de ölen Moreno’nun anısına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2017’de hazırladığı kendi görüntüleri ve sesiyle ‘Canım İzmir’ şarkısı…
Yaramazlara biraz batar!
Bugün, İzmir’de avukat yazıhanelerinde getir götür işleri yaparken kendi kendine Fransızca ve gitar çalmayı öğrenen, günün birinde “Ver elini Paris” diye şansını denemek için dünyaya giden, fakat Türk pasaportunu asla değiştirmeyen, Dario Moreno’nun 100’üncü yaşı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3’üncü bir ittifak arayışları olmadığını belirterek, “Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok” dedi.
Van’ın Çatak ilçesinde iki köylünün helikopterden atıldığı iddiasının haberleştirilmesiyle ilgili dördü tutuklu beş gazetecinin ‘terör örgütü üyeliği’yle suçlandığı davada tahliye kararı çıktı.
İstanbul’da Taksim’de inşaatı süren Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) maliyeti açıklandı.
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.