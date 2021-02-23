Dardanel’den ‘çıplak elle paketleme’ açıklaması: Kabul edilen bir uygulamadır

Çalışanlarının balıkları paketlere çıplak elle yerleştirdiği görülen bir video hakkında eleştirilen Dardanel’den, plastik eldiven kullanımının bu tür paketlemelerde ‘yabancı madde bulaş riski oluşturduğunu’ ve çıplak elle paketlemenin ‘tüm dünyada gıda otoriteleri tarafından kabul edilen bir uygulama olduğunu’ ifade eden bir açıklama geldi.

Tüketici şikayetlerini yayınlayan ‘denetle!’nin Twitter hesabında Dardanel’in fabrikasında balıkların paketleme sürecini içeren bir video paylaşılmış, ‘çıplak elle paketleme’ yapıldığı için firma şöyle eleştirilmişti: “Demek ki el değmeden üretilmiyormuş. Sosyal medyada bir influencer tarafından paylaşılan bu video ton balıklarının paketleme aşamasını gösteriyor. İlginç olan ürün içeriğinde salamura suyu olduğu yazmıyor. İçerik beyanında sadece ton balığı, zeytinyağı ve tuz var.”

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Demek ki el değmeden üretilmiyormuş. Sosyal medyada bir influencer tarafından paylaşılan bu video ton balıklarının paketleme aşamasını gösteriyor.

İlginç olan ürün içeriğinde salamura suyu olduğu yazmıyor. İçerik beyanında sadece ton balığı, zeytinyağı ve tuz var.@balikuzmani pic.twitter.com/AUh1DUTiFP — denetle! (@denetlecomtr) February 23, 2021

Bunun üzerine Dardanel’in Twitter hesabında paylaşılan ‘Doğru Bilgilendirme Mektubu’ başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bugün bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerle ilgili gelen eleştirileri üzülerek ve hassasiyetle takip etmekteyiz. Tesislerimizdeki eldiven kullanımı başta olmak üzere, yorumlara konu olan bazı yanlış bilgilendirmelere açıklık getirmek isteriz.

Günümüzün gıda güvenliği prensipleri içerisinde, plastik eldivenlerin konserve üretim süreçlerinde kullanılmaması tüm dünyada gıda otoriteleri tarafından kabul edilen bir uygulamadır. Plastik eldivenlerin büyük risk taşıdığı; kolay yırtılabilir ve parçalanabilir bir malzeme olmasından dolayı son üründe yabancı madde bulaşı riski oluşturduğu bir gerçektir.” (Türk Gıda Kodeksi ve FDA)

‘El hijyeni, gıda ile temasa uygun dezenfektanlar ile sağlanmaktadır‘

‘Tüm çalışanların el hijyeni konusunda çok önemli uygulamalardan geçmekte olduğu, ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre ciddi şekilde kontrol edildiği’ aktarılan açıklamada şöyle devam edildi: “Periyodik olarak çalışanlarımızın el hijyeni, gıda ile temasa uygun dezenfektanlar ile sağlanmaktadır.

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Ayrıca tuz, zeytinyağı ve balığın dışında hiçbir katkı malzemesi bulunmayan bu ürünlerimiz, en doğal ve hijyenik şekilde üretilirken, tuzun eşit bir şekilde dağılması için deniz tuzu ve su (salamura) kullanılmaktadır. Etiket bilgilendirmemiz yukarıda bahsi geçen açıklamalar ışığında Türk Gıda Kodeksi’nin yönetmeliğine uygundur.

Tüm ürünlerimiz koruyucu ve katkı maddesi kullanmaksızın, mikroorganizma riskini ortadan kaldıran 121 derecede sterilizasyon sürecinden geçirilmektedir.

FDA, European Comission, Türk Gıda Kodeksi, Codex Alimentarius gibi ulusal ve uluslararası tüm mevzuatları başarıyla uygulayan şirketimizin yine bu konuda ulusal referans olarak kabul edilen BRC A seviyesi Kalite Standardı Sertifikası bulunmaktadır.“

‘Hukuki süreç başlatılacağını bildiririz’

“Şunun altını hassasiyetle çizmek isteriz ki, videoda gösterilen üretim kısmı butik olarak tamamen ‘el yapımı’ üretilmektedir ve bu üretim modeli tüm dünyada bu şekilde uygulanmaktadır. Burada hijyen dışı bir üretim algısı yaratmaya çalışan tüm kişi, mecra ve hesaplara karşı hukuki süreç başlatılacağını bildiririz.

37 yıldır sofralarınızdan sağlığı eksik etmeyen Dardanel, değerli tüketicilerimizin güveniyle bugünlere gelmiş bir markadır. Bu güvene zarar verecek en ufak bir davranış sergileme ihtimalimizin olmadığını, Dardanel’i var eden lezzet ve sağlık kavramlarının her koşulda tek önceliğimiz olduğunu kamuoyuna saygı ile duyururuz.”