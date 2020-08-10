Dardanel: ‘Kapalı devre’ çalışma sonlandı, işçilere baskı uygulanmadı

Dardanel Covid-19’dan korunma amaçlı ‘kapalı devre’ çalışan işçilerin izolasyon sürelerini tamamladığını, şirkette yeni vaka bulunmadığını duyurdu. Şirket, yurtlarda kalarak ‘kapalı devre’ çalışanların ise gönüllülük esası ile hareket ettiklerini açıkladı.

Fotoğraf: DİSK

Su ürünleri konservesi sektöründe önde gelen şirketlerden Dardanel, 40’ı aşkın işçinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, 1570 işçiyi 14 gün süreyle karantina yurtlarında yatırıp fabrikada çalıştırarak ‘kapalı devre çalışma sistemi’ uygulaması yapmıştı.

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Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker ise, konuyu köşesine taşıyarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Çanakkale İl Hıfzısıhha Kurulu’nun özel bir şirket için 14 günlüğüne yol verdiği ‘kapalı çalışma sistemi’ diye bir usul yasalarda yer almıyor. Dardanel şirketinin, iyi zamanlarda reklama konu ettiği kadın işçiler, Corona virüsü günlerinde durmaksızın çalışmaya ve kendilerine gösterilen yerlerde barınmaya zorlanıyor.”

DİSK, geçen haftaki eylemde sözkonusu uygulamanın yasadışı olduğunu savunmuş, bunun yerine karantina süresince üretimin durdurularak işçilerin eve gönderilmiş olması gerektiğini söylemiş, boykot çağrısı yapmıştı.

Şirketin açıklamasında ise eleştirilere ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu: “Çanakkale İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun kararı ve tebligatıyla Covid-19’dan korunma amaçlı kapalı devre çalışan ve evlerinde izole olan çalışanlarımızın 14 günlük süreleri tamamlanmış, tüm çalışanlarımızın testleri il sağlık müdürlüğü ekiplerince yapılmış ve süreç sonlandırılmıştır.”

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“Yurtlarda kalan ve çalışmaya devam eden çalışanlarımıza hiçbir baskı uygulanmamıştır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sadece gönüllülük esasına göre çalışanlarımızın katıldığı bu model kapsamında, çalışmak istemeyen çalışanlarımızın ev ortamında izolasyonu sağlanmıştır.”

Açıklama şöyle devam etti: “Pandemi tedbirleri kapsamında, geçtiğimiz haftadan başlayarak tüm çalışanlarımıza her hafta tahlil yaptırma kararı almış bulunuyoruz. Bu sayede, üretim tesislerimizdeki faaliyetlerimize sıfır vakayla devam edilmesini hedefliyoruz.”