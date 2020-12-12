Darbukatör Bilal’in ‘Çalmayı biliyor musunuz’ sorusuna İmamoğlu’ndan yanıt: Çalmanın hiçbir türlüsünü bilmem

Darbuka çaldığı videosuyla dünya çapında fenomen olan Bilal Göregen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla bir araya geldi. İmamoğlu, Göregen’in “Çalmayı biliyor musunuz başkanım” sorusuna “Yok, ben çalmanın hiçbir türlüsünü bilmem” yanıtını verdi.

İmamoğlun’nun “Gönül hırsızlığı var sende” diyerek takıldığı Göregen sloganının ‘Dünyada viral, darbukatör Bilal’ olduğunu söyleyerek “Efsane gidiyoruz şu anda” dedi.

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İmamoğlu, İBB çalışanı olan Göregen’le sosyal sorumluluk projelerine imza atmak istediğini söyledi.

Göregen, Fin müzik grubu Loitima’nın en ünlü şarkısı Ieva’s Polka’yı, kendine has darbuka çalma tarzıyla söyleyerek YouTube kanalına yüklemiş, sonrasında aynı videounun kedili versiyonuyla viral olmuş, 21 milyonun üzerinde görüntülenmişti.

YouTube resmi Twitter ve Instagram hesabından Göregen’in videosunu paylaşmıştı. Video sonrası ‘Cat Vibing‘ akımı başladı.

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Başka bir kullanıcı tarafından yüklenen videonun 10 saatlik döngü (loop) olarak çaldığı versiyonu 2 milyon görüntülenmeyi aştı.

Adını ilk kez 10 yıl önce katıldığı bir yetenek programında duyuran Göregen, görme engelli doğdu.

Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başlayan Göregen, davul, darbuka, def ve org çalabiliyor.

Bitlisli Göregen liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanmış, ancak müzikle uğraşmak için eğitimine bir süre ara vermiş.