‘Darbenin mimarı’ denen Öztürk’ten Akar’a mektup: İfadeniz hayati önemde

‘Darbenin askeri kanadının 1 numaralı ismi’ olmakla suçlanan eski Hava Kuvvetleri komutanı Akın Öztürk’ün tutuklanmasından kısa bir sonra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’e birer mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Eski komutan, gözaltına alındıktan sonra ailesi aracılığıyla ‘darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadığını’ iletmişti.

Reklam

Öztürk savcılık ifadesinde, “Askeri darbeyi planlayıp yöneten bir kimse değilim. Kimin planlayıp yönettiğini bilmem” demişti.

18 Temmuz’da tutuklanan Öztürk, ‘çatı davası’nda verdiği ifadede şunları söylemişti: “(Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi) Akar’ın darbenin başına geçirilmesi için oluşturulan ekipte olmadığım gibi, bu konuda kendisini ikna çabam da olmadı. Kendisine sorulabilir.”

‘Abidin Paşa’nın ricasıyla gittim’

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Öztürk’ün 25 Temmuz 2016’da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’e gönderdiği mektuplar Güler imzasıyla, suç delili olduğu gerekçesiyle savcılığa teslim edildi.

Öztürk, Akar’a hitaben yazdığı mektubuna “Sayın komutanım” diye başlayarak şöyle yazdı: “15 Temmuz günü birlikte yaşadığımız olayları, iki günlük gözetim süresinden sonra sayın savcı Serdar Coşkun’a detaylarıyla anlattım. Doğal olarak zat-ı alinizi, 2. Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile diğer kurtardığımız generalleri şahit olarak gösterdim. Sayın savcının iddianamesini hazırlarken sizlerin ifadelerinin içinde bulunması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda gereğini yapacağınıza gönülden inanıyor, saygı sunuyorum. Not: Konuyla ilgili hiçbir bilgim olmayıp Abidin Paşa’nın ricasıyla 4. Üs Komutanlığı’na gittiğimi arz ederim.”

‘Bir an önce müdahale’

Güler’e yazdığı mektupta ise savcıya verdiği ifadenin ana hatlarını anlattıktan sonra ‘bir an önce müdahale edilmesi’ talebinde bulunan Öztürk, şöyle yazdı: “Sayın savcının iddianameyi hazırlarken sizin şahitliğiniz çok önemli. Onun için bir an önce müdahale etmenizde yarar vardır diye düşünüyorum. Gelişen olaylarla ilgili hiçbir bilgim yok. Bizi birileri bir yerlere monte etmişler. Gereğini saygılarımla arz ederim.”

Öztürk’ün odasındaki arama

Dava dosyasında Hava Lojistik Komutanlığı’nda Akın Öztürk’ün odasında 17 Ağustos 2016 tarihinde yapılan aramaya ilişkin tutanağa da yer verildi.

Tutanakta şunlar kaydedildi: “Arama sırasında, Hv. Pilot Tümg. Akın Öztürk ‘Dikkat kırılacak malzeme konut 30’ ibareli karton kutuda kese içinde, halk dilinde boylama olarak tabir edilen 1.5 cm genişliğinde lastikli, karışık renkli şekilde dikilmiş vaziyette siyah renkli muska niteliğinde bez bulunduğu, muskanın daha önce kesilmiş olduğu, muska içinde küçük bir Kuran-ı Kerim ile bir adet hurma çekirdeği ve yaklaşık 1 cm uzunluğunda küçük dal parçası bulunduğu, muskanın en altında ise küçük siyah renkli bir bezin dikilmiş vaziyette olduğu, bez kesildiğinde, bezin içinde krem renkli kağıt içerisinde sarı ve siyah renkli susam ve çörek otuna benzer bitki tohumu bulunduğu anlaşılmıştır.”