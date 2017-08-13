Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (ÖKK), darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde yaşananlarla ilgili raporunda, ‘darbenin mimarı’ olarak anılan eski Orgeneral Akın Öztürk için ‘rehine’ ifadesi kullanıldı.

Akıncı Üssü’nde rehin tutulan komutanlar ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, 16 Temmuz’da Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla kurtarılmıştı.

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Oda TV’nin haberine göre komutanlık, hem 15 ve 16 Temmuz’da ÖKK’da yaşananların, hem de Akıncı operasyonunun anlatıldığı bir idari tahkikat raporu hazırladı.

Özel Kuvvetler personelinin Akıncı’ya saat 13.30 civarında ulaştığı ve darbecilerle rehinelerin kurtarılması amacıyla müzakerelere başlandığı anlatılan raporda “Müzakereler sırasında Albay Murat Yiğit ve 37’inci Özel Kuvvet Taburunda görevli Başçavuş Nurettin Aydın tarafından rehine personel darbecilerden sırasıyla alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Öztürk de ‘rehine’ler arasında

ÖKK raporuna göre müzakereler sonucunda Akıncı’dan kurtarılan ‘rehine’ler arasında Öztürk de yer alıyor: “İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, müteakiben Genelkurmay 2’inci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Orgeneral Akın Öztürk, Korgeneral Uğur Tarçın, Korgeneral Metin Gürak, Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü, Korgeneral Fikret Erbilgin, Albay Ümit Tatan ve diğer rehine personelin emniyetli bölgeye çekilmesine yardımcı olunmuştur.”

Darbe girişiminden altı gün sonra, 21 Temmuz’da hazırlandığı belirtilen rapor sonraki günlerde hem savcılığa hem de Genelkurmay’a gönderildi.

Rapor, Genelkurmay’dan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ise darbe girişiminden yaklaşık iki buçuk ay sonra, 29 Eylül’de gönderilmiş.