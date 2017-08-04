‘Darbenin mimarı’ denen Akın Öztürk: Kimseye talimat vermedim, keşke ölseydim

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‘Darbenin mimarı’ olarak anılan eski Orgeneral Akın Öztürk, hakkındaki suçlamaları ‘haksız’ diye niteledi.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, darbe girişiminin en kritik noktası olarak gösterilen Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin davanın duruşmasında konuşan Öztürk, darbe girişiminden 15 gün önce İzmir’de bulunduğunu ve darbe girişimine hazırlık toplantılarına katılmadığını söyledi.

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15 Temmuz gecesi yaşananları eski hava kuvvetleri komutanı orgeneral Abidin Ünal’dan öğrendiğini belirten Öztürk, darbeci askerlere “Bu dönemde darbe olmaz. halkın destek vermediği hiçbir darbe başarıya ulaşmaz” dediğini ifade etti.

Yıllardır ‘FETÖ’yle mücadele ettiğini ve raporlar hazırladığını söyleyen Öztürk, “Kimse benim o gece talimat verdiğimi söyleyemez” ifadelerini kullandı.

Öztürk, “Keşke bu operasyonlardan birinde ölseydim de bugün bu haksız suçlamayla karşı karşıya kalmasaydım” diye konuştu.