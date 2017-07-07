Darbenin ‘askeri ayağı’ denen Partigöç: Sıkıyönetim atama listesini ben vermedim

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Darbe girişiminin ‘askeri ayağı’ olarak gösterilen dönemin Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç, sıkıyönetim listesi vermediğini söyledi.

Olaylar sırasında ‘Elazığ sıkıyönetim komutanı’ olarak atanan 51’inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü’nün de aralarında bulunduğu 61 tutuklu sanığın yargıalndığı davada Partigöç, tanık sıfatıyla dinlendi.

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Duruşmaya SEGBİS ile katılan Partigöç, Ünlü’ye sıkıyönetim listesini kendisinin vermediğini belirtti.

‘İş icabı görüşmüş olabilirim’

Ünlü ile darbe girişiminin öncesinde görüşmediğini dile getiren Partigöç, şunları söyledi: “Abdülkerim Ünlü’yü Kara Harp Okulu’ndan devre arkadaşım olması nedeniyle tanıyorum. Ankara’da subay lojmanlarında aynı binada oturuyorduk. Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı’ndaki görevim nedeniyle de Ünlü’yü tanırım. Ünlü ile ben darbe girişiminden önceki gün ve beş altı aylık süre zarfında görüşmedim. Telefonla iş icabı görüşmüş olabilirim. Abdülkerim Ünlü’nün ifadelerinde geçen listeleri ben kendisine vermedim. Benim aleyhime baskı yapılarak bir çok beyan alınmıştır. İddianameye konulan isimleri Ünlü’ye kesinlikle ben vermiş değilim.”

Dönemin Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç, darbe girişiminin direktiflerinde ve bazı atama listelerinde isminin olmasıyla hatırlanıyor.

Ankara emniyetinin incelemesine göre 15 Temmuz askeri darbe girişiminin sivil ayağını Adil Öksüz ile Kemal Batmaz oluştururken, askeri ayağın ‘bir numarası’ olarak Partigöç gösterilmişti.