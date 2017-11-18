Darbenin ardından Zimbabve diktatörü Mugabe: İstifa etmektense ölmeye hazırım

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Zimbabve’de çarşamba günü ordunun yönetime el koymasıyla ev hapsinde tutulmaya başlanan Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin istifa etmektense ölmeyi tercih edeceği açıklandı.

Mugabe bir süre önce halefi olarak görülen Emmerson Mnangagve’yi devlet başkan yardımcılığı görevden almıştı. Partisi, Mugabe’yi 93 yaşına rağmen 2018’de tekrar başkanlık seçiminde aday göstereceğini açıklamıştı.

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Darbeden sonra ilk kez cuma günü kamuoyu önüne çıkan Mugabe’nin yeğeni Patrick Zhuwao, Güney Afrika’da Reuters’a konuştu.

Mugabe ve eşinin ‘doğru olanı yapmak için ölmeye hazır olduklarını’ söyleyen Zhuwao, Mugabe’nin olası bir istifayla darbeyi ‘meşrulaştırmak’ istemediğini söyledi.

Ev hapsine alındığından bu yana Mugabe’nin neredeyse hiç uyumadığını söyleyen Patrick Zhuwao, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.