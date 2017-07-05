‘Darbeden sorumlularmış’: Gülmen ile Özakça’nın ‘suç tarihi’ 15 Temmuz!

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OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmeleri talebiyle açlık grevine başlayan iki eğitimcinin tutuklanma kararında ‘suç tarihi’ olarak 15 Temmuz 2016 yazıldığı ortaya çıktı.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle önce Ankara’da eyleme başlamış, daha sonra eylemlerini açlık grevine çevirmişti.

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Özakça ile Gülmen, açlık grevlerinin 76’ncı gününde, 23 Mayıs’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Avukatı paylaştı

İki eğitimcinin tutuklanmasına dair bugüne dek bilinmeyen bir detayı avukatları Selçuk Kozağaçlı duyurdu.

Twitter hesabından bilgi veren avukat, Gülmen ve Özakça’yı ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklayan Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin ‘suç tarihi’ni 15 Temmuz 2016 olarak kayda geçirdiğini bildirdi.

Nuriye ile Semih'in "SUÇ TARİHİNİ" biliyor musunuz? Alın bu kopyala yapıştır mahkemesinden öğrenin! Gerçek Darbecileri bulduk diye sevinin! pic.twitter.com/MRySJtO8pB — Selçuk Kozağaçlı (@S_Kozagacli) July 4, 2017

Kozağaçlı, ikilinin tutuklanma kararını “Nuriye ile Semih’in ‘suç tarihini’ biliyor musunuz? Alın bu kopyala yapıştır mahkemesinden öğrenin! Gerçek darbecileri bulduk diye sevinin!” notuyla paylaştı.