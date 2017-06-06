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Darbecilikten yargılanan tuğgeneral: Askerliği öğrenseydim burada olmazdım


 

Darbe girişimi davasında savunma yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı eski Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bircan Kırker, “Askerliği öğrenseydim burada olmazdım” dedi.

Fotoğraf: Reuters

15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da yaşananlara ilişkin davada Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı’ndan tankları çıkarma emri verdiği iddialarını reddeden Kırker, tuzağa düşürüldüğünü öne sürdü.

‘Sıkıyönetim emri’nde aldığı mesajda planlamanın olmadığını ve bunun için Mehmet Partigöç’le görüştüğünü belirten Kırker, olayın terör saldırısı olduğu yönünde telefon aldığını ve destek içi tankların tümenden çıkarılması istendiğini söyledi.

Kendisine gelen telefonda Jandarma Genel Komutanlığına baskın yapıldığını, askerlerin hayatını kaybettiğini destek için tanklara ihtiyaç duyulduğunun söylendiğini kaydeden Kırker, nizamiyede soğukkanlı ve sağduyulu davranarak halk ile askerin karşı karşıya gelmesinin önleyerek kan dökülmesini önlediğini iddia etti.

‘İşgale yönelik tedbir almamanız beni güldürüyor’

Kırker, darbe girişimi esnasında yaşamını yitiren ve yaralanan yurttaşların avukatı Fatih Atalay’ın “Etimesgut Zırhlı Birliklerin komutasını silahlı terör saldırısını önlemek amacıyla aldığınızı söylüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne Genelkurmay Başkanlığına ne de Zırhlı Birliklere işgale yönelik bir saldırı yok. İşgale yönelik tedbir almanız bizi güldürüyor. Siz nasıl askersiniz?” sorusuna ise “Askerliği öğrenseydim burada olmazdım” diye yanıt verdi. Atalay’ın bu sözlere yanıtı ise “Doğru askerliği öğrenememişsiniz” oldu.

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Darbecilikten yargılanan tuğgeneral: Askerliği öğrenseydim burada olmazdım

  Darbe girişimi davasında savunma yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı eski Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bircan Kırker, “Askerliği öğrenseydim burada olmazdım” dedi. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da yaşananlara ilişkin davada Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı’ndan tankları çıkarma emri verdiği iddialarını reddeden Kırker, tuzağa düşürüldüğünü öne sürdü. ‘Sıkıyönetim emri’nde aldığı mesajda planlamanın olmadığını ve […]

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