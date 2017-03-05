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Darbeci askerler genelkurmaydaki 15 Temmuz görüntülerini tanklarla imha etmiş

 

15 Temmuz darbe girişimi esnasında genelkurmay başkanlığını basan askerlerin, darbe girişiminin başarısız olduğununun anlaşılmasının ardından görüntülerin kaydedildiği bellekleri tanklarla imha ettiği ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Hürriyet

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre Ankara başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, “Saat 05.30 civarında karargâh içinde bulunan sekiz adet IP kamerayı besleyen elektrik hattının devre dışı bırakıldığı ve kamera kayıtlarıyla görüntülerin kesildiği anlaşılmıştır” dendi.

Binbaşı Ayşan ve diğer askerler tankların başında beklemiş

İddianamede görüntülerin bulunduğu belleklerin imha edilişi de şöyle anlatıldı: “Saat 06.11’de Ahmet İlhan Ayşan, Bünyamin Tuner, Emin Anar, Recep Özkan, İsmail Aydın’ın poşet, kutu gibi muhtelif taşıma vasıtalarıyla genelkurmay karargâh binasına ait görüntülerin kaydedildiği bellekleri, tankların park halinde bulunduğu Ayyıldız Caddesi’ne getirdikleri ve getirilen belleklerin 092660 plakalı tank altında ezildikleri tespit edilmiştir. Saat 07.03’te ise ezilen belleklerin doldur boşalt istasyonu bölgesine götürülerek yakıldıkları anlaşılmıştır.”

İddianamede 16 Temmuz sabah saat 06.19’da görüntülerin imha edildiği esnada Genelkurmay Bilgi Sistemleri Dairesi’nden binbaşı Ahmet İlhan Ayşan ve diğer askerlerin tankların başında beklediği bilgisine de yer verildi.

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