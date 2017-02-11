Darbeci albayın odasından ‘kaçırılacaklar listesi’ çıktı: Kalın, Varank, Kurtulmuş

Ankara’da devam eden Gülen Cemaati soruşturması kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yapılan aramada darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz’ın odasında ‘kaçırılacaklar listesi’ bulundu.

Darbe girişimi sırasında Korkmaz’ın Genelkurmay Karargahı’na giren Özel Kuvvetler Komutanlığı ekipleri arasında olduğu belirlenmişti. Tutuklanan Korkmaz’ın, Özel Kuvvetler 2’nci Tugay Komutanlığı, 4’üncü Bölüm Tabur Komutanlığı’ndaki odasında, soruşturma kapsamında arama yapıldı.

Yapılan aramada bulunan ve üzerinde rakamla ‘5’ yazdığı belirtilen zarfın içerisinde, ‘Tatbikat Hazırlığı (Radar)’ başlığı adı altında 21 maddenin yazılı olduğu bir kağıt bulundu. Notlarda, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un isminin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Mustafa Varank’ın isimlerinin ve adreslerinin yazılı olduğu tespit edildi. Savcılık, not kağıdında ismi ve adresleri bulunan 3 ismin darbe girişimi sırasında kaçırılması planlanan kişiler olduğunu değerlendiriyor.