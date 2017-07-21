Darbe sanığından mahkeme başkanına: Siz de bir gün bu şartlarda yargılanırsınız

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele baskın düzenleyen askerler hakkında açılan davada, sanıklardan biri mahkeme başkanının da gelecekte aynı şekilde yargılanmasını istedi.

‘Erdoğan’a suikast’ girişimi ve iki polisin hayatını kaybetmesiyle ilgili üçü firari, 44’ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına bugün devam edildi.

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Duruşma öncesi cezaevi ring aracından indirilerek mahkeme salonuna getirilen askerlerden astsubay Selman Çankaya’nın basın mensuplarına gülümsemesi dikkat çekti.

Tutuklamaya ilişkin beyanlarını veren askerlerden yüzbaşı Ergün Şahin, savunmasında mahkeme başkanı Emirşah Baştoğ’a “Tutukluk halimin devamını ya da tahliye talebimi mahkemenize bırakmak isterdim. Sizin de bir gün bu şartlarda yargılanmanızı ve izlediğiniz metoda maruz kalmanızı isterim” diye seslendi.

‘Bu dava kumpas davalarına dönecek’

‘FETÖ’nün ‘kumpas’ davalarına atıfta bulunan ve daha önce “Darbe yaptım. Oturup çocuk gibi ağlayacak mıyım?” ifadeleriyle bilinen binbaşı Şükrü Seymen ise şu ifadeleri kullandı: “Ek süre talebim var. Adil yargılanma yapılıyorsa talebimizin ciddiye alınması gerekiyor. Elimiz kolumuz bağlı. Bu ülke düzmece raporlarla Ergenekon ve Balyoz’u yaşadı. Kendimizi ispat etmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Akıl ve mantık dışı bir şey istemiyoruz. Bakın hakim bey, bu dava kumpas davasına dönecek. Benim yerimde dört yıl sonra başkaları oturacak.”