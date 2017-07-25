Darbe sanığına ‘Hero’ tişörtünü kardeşi göndermiş

‘Erdoğan’a suikast’ davasında yargılanan sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü’ye duruşma sırasında giymesiyle tartışma yaratan ‘Hero’ yazılı tişörtü kızkardeşinin gönderdiği ortaya çıktı.

Güçlü, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele baskın düzenleyen askerlerin yargılandığı davanın duruşmasına üzerine ‘kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ yazılı tişörtle gelmişti.

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Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

‘İçinde ‘Sen bizim kahramanımızsın’ yazıyor’

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Güçlü’ye tişörtü kardeşi Bahar Güçlü’nün içinde mektupla, kargoyla 30 Haziran’da gönderildiğini belirterek şunları söyledi: “Mektubun içerisinde ‘Sen bizim kahramanımızsın’ yazıyor. Konuyla ilgili olarak Gökhan Güçlü, kız kardeşi, cezaevi idaresi ve görevli jandarma personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlattık. Bununla ilgili olarak kimin kusuru, kabahati ya da ihmali varsa ortaya çıkarılacak. Mektupları inceleme komisyonundaki görevlilerin dikkatli olmaları gerekiyor. FETÖ bu Hero tişörtü ile ilgili olarak algı yaratmaya çalışıyor.”