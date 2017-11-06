Darbe sanığı Sönmezateş artık ‘susacak’: Bir şeylerin ortaya çıkmasını bekleyeceğim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi operasyonunun planlayıcısı olmakla suçlanan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş savunma yaptı: “Artık susuyorum. Bir şeylerin ortaya çıkmasını bekleyeceğim.”

Sönmezateş son ifadesinde, “Görünmeyen kralın emriyle darbe yaptım” demişti.

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Muğla’da görülen ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi ve iki polisin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Sönmezateş, talimatı ‘Akıncı Üssü’nden aldığı’ gerekçesiyle yargılandığı Akıncı Üssü davasında savunmasını tamamladı.

‘Gülen’e daha fazlasını da diyebilirim’

‘FETÖ’cü olmadığını bir kez daha tekrarlayan Sönmezateş şunları söyledi: “Dilimde tüy bitti. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. FETÖ’cü değilim. Hiçbir imamın, tarikat şeyhinin önünde diz çöküp, öpmedim. Sosyal demokratım, Atatürkçüyüm. Beni zorla FETÖ’cü yapmayın. İftiralara, yalana, boyun eğmeyeceğim. 115 bin yıl yatarım ama FETÖ’cü olarak buradan çıkmam. Özellikle müşteki avukatları tarafından bu darbenin FETÖ’cüler tarafından yapıldığı kesin, belli. ‘Gülen’e terör örgütü başı diyebilir misiniz?’ diye değişik sorular soruluyor. Evet diyebilirim, daha fazlasını da diyebilirim. Peki siz bir bakan ya da bakanın oğlu rüşvet aldığında siz buna ‘hırsızlık’ der misiniz? Ben derim siz diyemezsiniz. Derseniz Sincan’a yanıma gelirsiniz.”

‘Kamera görüntüleri var ama ulaşılamıyor’

Bir dönem Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı yaptığını ve bu dönemde ‘FETÖ’cü listesi sunduğunu aktaran Sönmezateş, “Ben MİT’in listesinde yokum. Genelkurmay listesinde yokum. Ama Şirin Ünal’ın listesinde varım. Benim ismimi Şirin Ünal’a verenler Konya’dan iki astsubay ve bazı nedenlerle terfi ettirilmeye Murat Mocan” dedi.

Eski tümgeneral, Muğla’ya, aldığı emir gereği Erdoğan’ı güvenli bir şekilde Ankara’ya götürmek için gittiğini, ‘kendisinin de anlayamadığı bir kumpas’a düştüğünü ileri söyledi: “Orada bize ait olmayan olay yerinde bir silah var. Polis de bunu kabul ediyor. Bize ait olmayan kovanlar var. 02.00’a ait kamera görüntüsüne ulaşılamıyor. Dalaman’da da kamera görüntüleri yok. Var ama ulaşılamıyor. Bunları ben söylemiyorum, dava dosyasında var. Otelin güvenlik kamerasının fişi çekilmiş. Sonuç olarak önemli kameralarını görüntülerine ulaşılamıyor. Bizim dışımızda giden helikopterlere yönelik bilgi yok.”

‘Artık susuyorum’

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen ve düşürüldüğü durum nedeniyle Türkiye’de kazanabileceği bir dava olmadığını söyleyen Sönmezateş sözlerini şöyle tamamladı: “Bundan sonra konuşmayacağım. Sorulan soruları da yanıtlamayacağım. Artık susuyorum. Bir şeylerin ortaya çıkmasını bekleyeceğim. Suskunluğum başlıyor.”