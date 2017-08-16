Darbe sanığı havacı yarbay Özcan Karacan yakalandı

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15 Temmuz 2016 gecesi Ankara’da Kara Havacılık Alayı Komutanlığı’ndan havalanarak gece boyunca pilotları yönlendiren firari eski yarbay Özcan Karacan Antalya’da yakalandı.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın heberine göre Antalya polisi, Karacan’ın Muratpaşa ilçesindeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Karacan operasyonla gözaltına aldı.

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Eski yarbayın sahte kimlikle dolaştığı saptanırken, saç ve sakalını uzatarak görünümünü değiştirdiği gözlendi.

Karacan, Ankara’ya götürülüp gıyaben yargılandığı davada hakim karşısına çıkarılacak.

Suikast girişiminin sanığı

Karacan Muğla’da görülen cumhurbaşkanına suikast girişimi davasının da firari sanıkları arasındaydı.

Darbe gecesi suikast timini taşıyan helikopterlerin kalkması yönünde talimat da veren Karacan hakkında altı kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılmıştı, diğer sanık yüzbaşı Burkay Karatepe ise hala firari.

Savcı Ali Cenk Düzgün, firari sanıklar Fetullah Gülen, Burkay Karatepe ve Özcan Karacan’ın dosyalarının ayrılmasını talep etmişti.

Diğer sanık Hüseyin Yılmaz ise tahliye edilmişti.

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