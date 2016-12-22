‘Darbe Komisyonu’nun ‘FETÖ’ teşkilat şemasında eksik halka: Siyasi ilişkiler

Meclis’te kurulan ‘Darbe Komisyonu’nun ön taslak raporunda ‘FETÖ’nün nasıl yapılandığına ilişkin çizilen şemada, siyasi ilişkilerden hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.

AKP ile Gülen Cemaati arasında yıllardır süregiden yakın ilişkiler Oslo görüşmelerinin sızması, dersanelerin kapatılması tartışmasıyla gerilmeye başlamış, ‘MİT krizi’ ve 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla ipler tamamen kopmuştu. Türkiye’yi darbe girişimine götüren süreç, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’liler tarafından sıklıkla ‘Kandırıldık’ diye özetlenmişti.

Gitgide genişleyen bir piramit

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre AKP döneminde emniyetten yargıya, eğitimden ticari hayata geniş çapta yapılanmaya gidebilen ‘FETÖ’ye ilişkin darbe komisyonu tarafından çıkarılan teşkilat şemasında yargı, emniyet, TSK, MİT ve mülkiye alt kademeleri detaylıca aktarılırken, siyasi bağlara yer verilmedi.

Buna göre, ‘FETÖ’ lideri olarak anılan Fethullah Gülen ‘kainat imamı’ olarak yapılanmanın en tepesinde bulunuyor. En tepenin bir altındaki isimler ‘özel kalem’ olarak anılıyor. Bu kişiler Gülen’in mahrem işlerini yapmakla görevli.

Bu sırayı Gülen’in yetiştirdiği kişilerden oluşan ‘mollalar grubu’, örgüt için teftiş yapan 16 kişilik ‘istişare heyeti’ (başyüceler) izliyor.

İstişare heyetinin amacı, talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol etmek, bilgi toplamak, rehberlik yapmak ve teftiş işlerini yürütmek. İstişare heyetinin altında, tayin heyeti ve kıta sorumluları örgütlenmesi bulunuyor. Tayin heyeti kıta ve ülke imamlarını görevlendirebiliyor.

Türkiye imamı olarak raporda Mustafa Özcan’ın adı geçiyor. Dünyada Avrupa, Pasifik, Orta Asya, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Ortadoğu olmak üzere sekiz kıta imamı bulunuyor.

Emir komuta zinciri var

Darbe komisyonunun raporunda, ‘FETÖ’nün askeri örgütlenme gibi yapılandığı, emir komuta zincir içinde hareket ettiğinin altı çiziliyor.

Raporda, yapılanmaya ilişkin şunlar söyleniyor: “Türk, Müslüman, Sünni, dini bütün, ibadet aşkıyla dolu, dindar insanlar olduğu gibi, örgüt işine gelen ve kullanılması mümkün olan herkesi bünyesine katmaktadır. Alevi, ateist gibi yapıya uzak gibi duran gruplardan, Yahudi ve Hıristiyan dinine inananlardan da paralel yapılanma içerisinde yer alanlar bulunmaktadır.”

Amaç kainatı yönetmek

Rapora göre, yapılanma ‘kainatı yönetme’yi hedefliyor. Gülen, örgüt tarafından Mesih-Mehdi olarak kabul ediliyor.

Örgütün yayıldığı ülkelerde perde gerisinden devletleri yönetebilecek evrensel emperyal bir güç olmayı hedeflediği belirtilerek, şu yorumlar yapılıyor: “Bu kapsamda örgütün nihai hedefi; kâinatı yönetmektir. Fethullah Gülen’in devleti ele geçirme modeli, Mussolini ve Hitler’den çok Humeyni’ye benzemektedir. Fethullah Gülen, bir siyasi parti olmadan, seçime girmeden, yetiştirdiği kamu görevlilerini kendine bağlayıp itaat ettirerek fedakârlık kültürü altında seçilmişlik duygusuna dayanarak devleti teslim almayı ve dışardan alternatif hiyerarşi üzerinden yönetmeyi amaçlamaktadır.”

Yedi katlı kast sistemi

Raporda örgütün katı bir hiyerarşik kast sistemi içinde olduğu belirtilerek, bu sistem şöyle özetleniyor:

* Birinci Kat (Halk tabakası): Örgüte iman ve gönül bağı ile bağlı olanlar, fiili ve maddi destek sağlayanlardan oluşur. Bunların birçoğu örgütün hiyerarşik yapısına dahil olamayan örgüte bilinçli veya bilinçsiz hizmet ettirilen halk kesimidir. Genellikle faaliyetlerden habersizlerdir. Bu katmandakileri örgüte bağlayan ana unsur İslami duyarlılık ve din duygularıdır.

* İkinci Kat (Sadık tabaka): Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve resmi kurum görevlilerinden oluşan örgüte sadık gruptur. Bunlar örgüt sohbetlerine katılan, düzenli aidat ödeyen ve az çok örgüt ideolojisini bilen kişilerdir. Bu tabakaya girebilmek için örgüt üyesi olmak gereklidir

* Üçüncü Kat (İdeolojik Örgütlenme Tabakası): Gayriresmi faaliyetlerde görev alırlar. Örgütün ideolojisini benimseyen ve ileri derecede bağlı ve çevresine de örgüt fikirlerini aşılayan tabakadır. Kaymakam, vali, şehir sorumluları, general, müfettişler bu tabakada yer almaktadır.

* Dördüncü Kat (Teftiş Kontrol Tabakası): Bütün hizmeti (legal ve illegal) denetler. Bağlılık ve itaatte dereceye girenler buraya yükselebilir. Bu tabakaya girenler örgüte çocuk yaşta kazandırılanlardan seçilirler. Örgüte sonradan katılanlar genellikle bu katta ve daha üst düzeyde görevlendirilemezler.

* Beşinci Kat (Organize Eden ve Yürüten Tabaka): Üst düzey gizlilik gerektirir. Birbirlerini çok az tanır ve Fethullah Gülen tarafından atanırlar. Devletteki yapıyı organize edip yürüten tabakadır. Örgüt içinden evlilik yapanlar buraya yükselebilmektedir. Altıncı Kat (Has tabaka): Fethullah Gülen ile alt tabakaların irtibatını sağlar, örgüt içi görev değişiklikleri yapar ve azillere bakarlar. Fethullah Gülen tarafından atanmaktadırlar.

* Altıncı Kat (Has tabaka): Fethullah Gülen ile alt tabakaların irtibatını sağlar, örgüt içi görev değişiklikleri yapar ve azillere bakarlar. Fethullah Gülen tarafından atanmaktadırlar.

* Yedinci Kat (Kurmay Tabaka): Fethullah Gülen’e doğrudan bağlı olan, atamasını yaptığı seçkin kesimdir ve on yedi kişilik kurmaydan oluşur.