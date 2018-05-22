Darbe komisyonuna ‘tırpan’: Başkan Petek dahil AKP’li beş üye listede yok

Darbe girişimini araştırmak için Meclis’te kurulan komisyonun başkanlığını yapan AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek ve komisyonun dört AKP’li üyesi, milletvekili listesinde yer bulamadı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Petek dışında komisyon başkan vekili Selçuk Özdağ, komisyon üyeleri Zekeriya Birkan, Hüseyin Kocabıyık ve Burhanettin Uysal da AKP listesinde yer bulamadı.

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‘Varsa hakkım helaldir’

Twitter’dan bir açıklama yapan Petek, şöyle yazdı: “27. Dönem milletvekili adayı arkadaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, başarılar diliyorum. Makamlar geçici davamız daimdir. Var gücümüzle hak hakikat ve adalet mücadelemize el ele, gönül gönüle verip devam edeceğiz inşallah… 25 ve 26. Dönemde birlikte olduğumuz bütün dava arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor haklarını helal etmelerini diliyorum. Varsa hakkım helaldir. Aziz milletimize milletvekili olarak hizmet imkanını bize nasip eden Yüce Rabbime hamdediyor, Genel Başkanımız mazlumların umudu Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Mesuliyet almak zor iş. Allah hesabımızı kolay eylesin.”

Komisyon ne yapmıştı?

Darbe girişimini araştırmak için Meclis’te kurulan komisyon, raporunu Meclis başkanlığına göndermiş, CHP dahil siyasi partiler şerh yazmıştı. Şerh düşüldükten sonra CHP’ye dair şu değerlendirmeler rapora eklenmişti: “Ana muhalefet partisinin (CHP) FETÖ’nün siyasi emellerine hizmet eden tutum ve davranışları 15 Temmuz darbesine giden süreçte FETÖ/ PDY terör örgütünü cesaretlendirici bir nitelik taşımıştır.”

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CHP de kendisine ek süre verilmesinin ardından bu eklemeye karşı ‘AKP – FETÖ Kardeşliği’ başlıklı bir ek şerh yazmıştı. Komisyonun raporu, CHP’nin ek şerhi eklenmeden baskıya gitmişti.

Komisyona ulaşan bazı belgelerin muhalefet partisi temsilcilerine ‘gizli‘ diye iletilmediği ortaya çıkmış, Petek, muhalefetten belge saklamadığını iddia etmişti.

Muhalefet partilerinin sıklıkla 2010’daki anayasa değişikliği referandumu döneminde haber kanallarındaki tartışma programlarında hukukçu kimliğiyle ‘FETÖ’yü övücü konuşmalar yapmakla suçladığı Petek, darbe girişiminin ‘siyasi ayağı’nın tespit edilemediğini de söylemişti.

Darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için HDP’nin verdiği önerge, AKP’li vekillerin oylarıyla reddedilmişti.