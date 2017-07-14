‘Darbe ihtimali yok’ diyen Yıldırım: Şaşırtan gelişmeler yaşanabilir

Başbakan Binali Yıldırım, yeniden darbe olması ihtimalinin yüksek olmadığını belirterek, ‘FETÖ’ ile mücadelede ‘sürprizler’ yaşanabileceğini söyledi.

Hürriyet’ten Fikret Bila’ya konuşan Yıldırım, ‘FETÖ’yle mücadele konusunda yeni şeylerin her zaman çıkabileceğini kaydederek, “Artık bu mesele bitmiştir’ demek çok erken. Yargılama süreçleri devam ediyor, bu süreç içerisinde farklı şeyler çıkabilir, yeni diyebileceğimiz gelişmeler de olabilir. Yani olayın büyüklüğü, örgütün saydam olmayan yapısı, karmaşık ilişkileri, bütün bunları bir arada düşündüğümüzde hepimizi şaşırtan farklı gelişmeler yaşanabilir” dedi.

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‘Çılgınlığın bedeli ağır olur’

Yeniden darbe girişimi olması ihtimalini yüksek görmediğini ifade eden Yıldırım, zaman zaman böyle söylentilerin gündeme gelmesinin amacını “Böyle bir durum söz konusu değil. Bu tamamen terör örgütünün yandaşlarına ve kamuoyuna ‘Ölmedim, ayaktayım’ mesajı vermek için diri tuttuğu bir şeydir” diye açıkladı.

Yıldırım, darbe girişiminin tekrar olması halide yaşanacakları da “Ama ona benzer bir çılgınlık, bir ahmaklık yapılacak olursa bu sefer bedeli daha ağır olur” diye anlattı.