‘Darbe’ iddianamesinden: 1987’de başlayan ‘FETÖ’ ihraçları 2003’te durdu

15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul’daki ana davası için hazırlanan iddianamede, orduda 1987’de başlayan ‘FETÖ’ ihraçlarının AKP’nin iktidara gelmesinden bir sonraki yıl 2003’te durduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay’ın hazırladığı iddianame 72 klasör evrakla birlikte İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, darbe girişimine katılmayan ancak ‘FETÖ’nün haberleşme programı ‘ByLock’u kullanan 800 personelin varlığının tespit edildiği ancak bunların 500’ünün darbe girişimine katılmadığı belirtildi.

Söz konusu 500 kişinin ikinci bir darbe girişiminde kullanılmak üzere ‘uyuyan hücreler’ olarak bekletildiği tespitine yer verilen iddianamede “Devlet polis okulları ve polis akademisinde tedbir alırken harp okulları ve harp akademilerinde bu gruba yönelik herhangi bir tedbir geliştirilememektedir” dendi.

İhraçlar 2003’te durdu

İddianamede, ‘FETÖ’nün 1984 yılından 2014 yılına kadar TSK’de örgütlenmeye çalıştığı belirtilirken, 1987’den itibaren ‘FETÖ’ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 400 subay ve astsubayın ordudan ihraç edildiği ancak 2003 yılından itibaren bu ihraçların durduğu tespitine yer verildi. AKP ise iddianamede yer verilen 2003 tarihinden yalnızca birkaç önce iktidara gelmişti.