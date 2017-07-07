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Darbe girişiminin yıldönümünde 90 bin camiden gece yarısı sela okunacak

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Darbe girişiminin yıldönümü 15 Temmuz’da 90 bin camide gece saat 00.13’te sela okunacak.

Fotoğraf: Reuters

15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te darbe girişimine katılanlar, ‘Yurtta Sulh Konseyi’ adına TRT’de yönetime el konulduğuna dair bildiri okutmuştu.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez imzasıyla tüm il ve ilçe müftülüklere gönderilen program genelgesine göre o gece camilerin ve minarelerin ışıkları sabaha kadar açık olacak.

Mahya asma imkanı bulunan camilere de, “Şehitlerimize Rahmet Olsun, Birliğimiz Daim Olsun”, “Şehitlerimize Rahmet Olsun, Kardeşliğimiz Daim Olsun”, “Birliğimiz ve Kardeşliğimiz Daim Olsun” yazılı mahyalar asılacak.

‘Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara’ adıyla yapılacak etkinlikler kapsamında Türkiye genelinde, ‘Şehitlerimiz için 100 Bin Hatim Okuyoruz’ kampanyası başlatılacak.

Ayrıca 14 Temmuz 2017 günü cuma namazı öncesinde camilerde vaaz yerine ölenlerin ruhuna Kuran okunacak. Etkinlikler kapsamında konferans ve paneller de düzenlenecek.

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