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Darbe girişiminin filmini çekiyordu: ‘Reis’ filminin yapımcısına ‘FETÖ’den gözaltı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan ‘Reis’ filminin yapımcısı, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ‘Uyanış’ filminin de yönetmeni olan Ali Avcı ‘FETÖ’den gözaltına alındı.

Gözaltı, ‘Uyanış’ filminin fragmanının yayınlanmasının ardından geldi. Filmin fragmanında Erdoğan’ın başına silah dayandığı, ailesinin de öldürüldüğü sahneler yer alıyordu.

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Avcı’nın Bağcılar’daki evinde gözaltına alındığı belirtildi.

Evde yapılan arama sırasında yakalanan ve kendini Hasan Aslan olarak tanıtan kişinin Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki ‘FETÖ’ soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Fetulahh Karabiber olduğu tespit edildi.

 

‘Reis’in yaratıcısının yeni filmi tartışma yarattı: Fragmanda Erdoğan’ın başına silah dayanıyor, ailesi öldürülüyor

 


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