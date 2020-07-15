Darbe girişiminin dördüncü yılı: Rakamlarla 15 Temmuz…

TSK’daki ‘FETÖ’ yapılanmasının 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Darbe girişimi sırasında 251 vatandaş hayatını kaybederken, 2 binden fazla vatandaş yaralandı. Aradan geçen yılda ‘FETÖ’ye çok sayıda dava açıldı, halen soruşturmalar ve gözaltılar sürüyor.

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TMSF, 40 sektörden şirket yönetiyor

‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirket sayısı 796’yı buldu. Şirketler ağırlıklı olarak mobilya, altın ve tekstil olmak üzere 40 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin aktif büyüklüğü 61.2 milyar civarında. TMSF, 796 şirketin 117’sinde denetim kayyımı görevini üstleniyor.

Davalar sürüyor

Darbe girişimi sonrası bugüne dek farklı kentlerde 289 dava açıldı. Davaların 275’i tamamlanırken, 1315’i ağırlaştırılmış müebbet, 1217’si ise müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanık hapis cezası aldı. Halihazırda 14 dava devam ediyor. Devam eden davalarda 605’i tutuklu olmak üzere 1369 sanık yargılanıyor. Birçok davada ABD’de yaşayan Fethullah Gülen ‘bir numaralı’ sanık olarak yer alıyor.

116 kişi iade edildi

AA’nın haberine göre Adalet Bakanlığı, bugüne dek 105 ülkedeki 807 ‘FETÖ’ mensubu hakkında 856 iade dosyası hazırladı. İadesi istenen kişilerin ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerinde, ardından ABD’de bulunduğu görüldü.

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Bugüne dek 27 ülkeden 116 ‘FETÖ’ sanığı, yaşadıkları ülke tarafından sınır dışı kararıyla Türkiye’ye iade edildi. 56 ülkeye de 163 kişi hakkında geçici tutuklama talebi iletildi.

20 bin kişi TSK’dan atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın verdiği bilgiye göre, dört yılda ‘FETÖ’yle mücadele kapsamında silahlı kuvvetlerden 20 bin 77 kişi ihraç edildi. Emekli olanlardan 1243 kişinin de rütbesi alındı. İdari işlemleri devam edenler dahil toplamda 24 bin 60 kişiye idari işlem uygulandı.

OHAL ilan edilmesinin ardından bakan kararıyla ihraç edilenlerin sayısı 5 bin 71 olurken, bunların 478’i suçsuz bulunarak TSK’ya döndü.

100 bin operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, darbe girişimi sonrası 99 bin 66 ‘FETÖ’ operasyonu yapıldığını belirterek, 282 bin 790 kişinin gözaltına alındığını, 94 bin 975 tutuklama yapıldığını söyledi. Soylu’nun aktardığına göre halen 25 bin 912 kişi tutuklu bulunurken, toplam işlem yapılan kişi sayısı 597 bn 783.