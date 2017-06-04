Darbe girişimini MİT’e ihbar eden binbaşıyı Genelkurmay da araştırmış

Darbe girişimini MİT’e aynı gün ihbar eden pilot binbaşı O.K.’nin, Genelkurmay tarafından da araştırıldığı ortaya çıktı.

15 Temmuz günü MİT’e giderek darbe girişimi olabileceği yönünde ihbarda bulunan binbaşı ifadesinde şu sözleri sarf etmişti: “Aklıma MİT geldi. Saat 13.55 gibi nizamiyeden çıktım. Deniz Binbaşı’ya mesaj attım. ‘Ben uçamam’ dedim. Taksiyle 14.20 gibi MİT’e vardık. Kapıdaki görevliye ‘MİT’e TSK içindeki paralelcilerle alakalı bilgi vermek için geldim’ dedim. Saat 15.00 civarı iki kişi geldi. Anlattım. Tedirgin oldular. Bana ne olabileceğini sordular. Ben de büyük bir faaliyet olabileceğini hatta ‘darbe faaliyeti olabileceğini’ söyledim. ‘Hakan Fidan’ı almaktan kasıt ne’ diye sordular. Ben de ‘çok kan akacak’ dediklerine göre bu faaliyetin iyi niyetli bir faaliyet olmadığını kendilerine söyledim. ‘Darbe olabilir’ kelimesini kullandığımı çok iyi hatırlıyorum.”

Binbaşı O.K.’nin ifadelerinin ardından istihbaratın dikkate alınıp alınmadığı tartışma konusu olmuş ve iş Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ‘darbe komisyonu’na sunduğu yazılı bilgiye kadar taşınmıştı.

O.K.’nin ifadesinin ortaya çıkmasının ardından bazı siyasiler, 15 Temmuz günü darbe girişiminin fiilen başlamasından önce yaşananlarda çelişki olduğunu savunmaya başlamış ve bu olayın araştırılmasını talep etmişti.

O.K.’nin ifadesi üzerine başlayan tartışma ve olayın üzerindeki belirsizlik henüz ortadan kalkmış değil.

Karar’dan Hilal Öztürk’ün haberine göre Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın talimatıyla Kara Havacılık Komutanlığı’na giden Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın ihbarcı binbaşı hakkında bilgi istediği ve binbaşının komutanlarından birinin Çolak’a “Eski cemaatçi, son zamanlarda koptu” dediği öğrenildi.

Çolak’ın daha sonra bu bilgileri Akar’la paylaştığı kaydedildi.