Darbe girişimini MİT’e ihbar eden binbaşı O.K. hakkında takipsizlik kararı

Darbe girişimini Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) giderek haber veren binbaşı O.K. hakkındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

O.K. 15 Temmuz günü Kara Havacılık Komutanlığı’ndan MİT’e giderek darbe girişimi haber vermişti. Ankara başsavcılığı, O.K. hakkında ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’ ve ‘FETÖ üyeliği’ suçlarından soruşturma açmıştı. O.K. ifadesinde ‘örgüt abisi’ tarafından Pensilvanya’ya götürülerek Fethullah Gülen’le görüştürüldüğünü itiraf etmişti.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre takipsizlik kararında ‘şüphelinin darbe girişimine katıldığına ve FETÖ yöneticisi ya da üyesi olduğuna dair delil elde edilemediği’ belirtildi.

Ne olmuştu?

Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli binbaşı O.K., 15 Temmuz günü saat 14:30’da MİT’e giderek ihbarda bulunmuş, Kara Havacılık’tan akşam kalkacak helikopterle MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın alınacağını aktarmıştı.

MİT görevlilerinin sorgusu sırasında O.K. bunun bir darbe girişimi olabileceğini bildirmişti. Bunun üzerine darbe girişiminden haberdar olan Fidan, karargaha giderek durumu o dönemki genelkurmay başkanı Hulusi Akar’a aktarmıştı. Ancak Akar’la yapılan toplantılarda ‘darbe’den bahsedilmezken, yalnızca Fidan’a yönelik operasyon gündeme getirilmişti. Ne Fidan ne de Akar, yaşananları doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a bildirmişti.