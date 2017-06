Darbe girişimini MİT’e ihbar eden binbaşı için verilen ‘yakalama kararı’ kaldırılmış

Darbe girişimini MİT’e aynı gün ihbar eden pilot binbaşı O.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ancak MİT’in devreye girmesinin ardından kararın kaldırıldığı ortaya çıktı.

15 Temmuz günü MİT’e giderek darbe girişimi olabileceği yönünde ihbarda bulunan binbaşı ifadesinde şu sözleri sarf etmişti: “Aklıma MİT geldi. Saat 13.55 gibi nizamiyeden çıktım. Deniz Binbaşı’ya mesaj attım. ‘Ben uçamam’ dedim. Taksiyle 14.20 gibi MİT’e vardık. Kapıdaki görevliye ‘MİT’e TSK içindeki paralelcilerle alakalı bilgi vermek için geldim’ dedim. Saat 15.00 civarı iki kişi geldi. Anlattım. Tedirgin oldular. Bana ne olabileceğini sordular. Ben de büyük bir faaliyet olabileceğini hatta ‘darbe faaliyeti olabileceğini’ söyledim. ‘Hakan Fidan’ı almaktan kasıt ne’ diye sordular. Ben de ‘çok kan akacak’ dediklerine göre bu faaliyetin iyi niyetli bir faaliyet olmadığını kendilerine söyledim. ‘Darbe olabilir’ kelimesini kullandığımı çok iyi hatırlıyorum.”

Binbaşı O.K.’nin ifadelerinin ardından istihbaratın dikkate alınıp alınmadığı tartışma konusu olmuş ve iş Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ‘darbe komisyonu’na sunduğu yazılı bilgiye kadar taşınmıştı.

O.K.’nin ifadesinin ortaya çıkmasının ardından bazı siyasiler, 15 Temmuz günü darbe girişiminin fiilen başlamasından önce yaşananlarda çelişki olduğunu savunmaya başlamış ve bu olayın araştırılmasını talep etmişti.

O.K.’nin ifadesi üzerine başlayan tartışma ve olayın üzerindeki belirsizlik henüz ortadan kalkmış değil.

Savcı, MİT’e sordu

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre dosyası Ankara başsavcılığına devredilen O.K. hakkında gizli bir soruşturma yürütülüyor. Savcılığın O.K. hakkında darbeye teşebbüsten takipsizlik verip, ‘FETÖ üyeliği’nden dava açabileceği konuşuluyor.

Ankara başsavcılığına 19 Ocak 2017’de Yüksel Kocaman’ın gelmesinin ardından savcı Alpaslan Karabay, yeni bir girişimde bulundu. O dönem basında adı H.A olarak yansıyan O.K.’nin ‘MİT’e giderek Hakan Fidan’ın kaçırılacağı haberini verdiği’ sıkça gündeme geldi. Bunun üzerine savcı Karabay, MİT’e hitaben bir yazı hazırlayarak bunun doğru olup olmadığını sordu.

Erdoğan’dan talimat

Söz konusu yazı, MİT’e gönderilmesi amacıyla Kocaman’a sunuldu. Ancak bugüne kadar bu yazı MİT’e gönderilmediği gibi ve savcıya da iade edilmedi.

Öte yandan Binbaşı O.K. ile 11 Ağustos tarihinde eski Ankara Başsavcısı Harun Kodalak’ın ‘mülakat’ı kriz yarattı. MİT o dönem buna izin vermedi, buna karşılık konu bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletildi. Erdoğan’ın “İfadesi alınsın” talimatı üzerine başsavcılık O.K ile mülakat yaptı.

Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Batı başsavcılığı, o dönem Kara Havacılık’ta darbeye katılan bazı pilotlar hakkında yakalama kararı çıkardı. Bunlar arasında O.K. de vardı. O.K, her yerde aranırken MİT devreye girdi.

Binbaşının darbeyi haber vermesindeki rolü savcılığa anlatılınca yakalama kararı kaldırıldı. Sincan Adliyesi’nde ‘şüpheli’ olarak kayda giren O.K.’nin dosyasının daha sonra Kara Havacılık soruşturmasını yürüten Ankara başsavcılığına devredildiği öğrenildi.

MİT iznine bağlı

Bu dosyada O.K.’nın ‘darbeye teşebbüs’ ve ‘FETÖ üyeliği’yle suçlandığı yer aldı.

Kulislerde, önceden haber vererek girişime dahil olmadığı için O.K. hakkında darbeye teşebbüsten takipsizlik kararı verileceği, ‘FETÖ üyeliği’nden ise dava açılabileceği konuşuluyor. Ancak bunun için MİT’in soruşturma izni vermesi gerekiyor.