Darbe girişiminde ‘Köprü iddianamesi’ hazır: 37 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde 32 sivil ve iki polisin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin iddianame tamamlandı.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, iddianamedeki 143 şüpheliye ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’, ‘Nitelikli kasten öldürme’, ‘Kamu malına zarar verme’ ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adında suç işleme’ suçları yöneltildi.

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Şüphelilerin tamamı hakkında 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

135’i tutuklu 143 askerin yer aldığı iddianameye giren MOBESE görüntülerinde, Yarbay Turgay Ödemiş ve Binbaşı Ahmet Taştan’ın halkın üzerine ‘ateş aç’ emrini verdiği an da bulunuyor.

İddianamede yurttaşların 00.40’ta köprüye vardığı, Türkiye çapında ilk ölümlerin burada gerçekleştiği, 32 sivil ve iki polisin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de mermi ve top atışıyla yaralandığı belirtildi.

Veysel Kılıç’ın oğlu da şüpheliler arasında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hem yakın arkadaşı hem de reklamcısı olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un hayatını kaybettiği saldırı da iddianamede yer alırken, Olçok’un eşi Nihal Olçok’un da aralarında olduğu 318 kişi müşteki oldu.

Bir Yarbay, iki Binbaşı, bir Yüzbaşı, bir Üsteğmen, bir Asteğmen, beş Astsubay, 84 er, 48 askeri öğrencinin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede 84 erden sekizinin köprüye geldikten sonra darbe girişimi olduğunu anladığı ve olaylara karışmadan geri döndüğü belirtildi. Darbe girişimini fark ettikten sonra geri dönen sekiz er hariç tüm erlerin de tutuklu olduğu kaydedildi.

‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan Veysel Kılıç’ın askeri öğrenci olan oğlu Selahattin Kılıç da iddianamedeki şüpheliler arasında yer alıyor.