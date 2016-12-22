Darbe girişiminde 24 askere üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Darbe girişimi sırasında İstanbul valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan bir tutuklu 24 şüpheli asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Orhan Aydın tarafından hazırlanıp Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan 158 sayfalık dördüncü iddianame, terör ve örgütlü suçlara ilişkin ihtisas mahkemesi olarak yeni kurulan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine yollandı.

İddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul valiliğini işgal eden askerlerin yardım talebi üzerine yola çıkan biri tutuklu 24 şüpheli asker hakkında, TCK’nın anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları düzenleyen 309, 311. ve 312. maddeleri uyarınca, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca, şüphelilerden astsubay Yusuf Yıldız hakkında, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer 23 şüpheli asker hakkında ise ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis istendi.

Söz konusu iddianameyle FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin İstanbul’da hazırlanan dördüncü iddianame de tamamlanmış oldu.

İstanbul valiliğini basan 12’si tutuklu 90 şüpheli hakkında da üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.