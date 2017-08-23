Darbe girişimi | Yıldız Teknik Üniversitesi davasında dört kişiye tahliye kararı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

23 Ağustos

15.30 Darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’nde açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 83 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılandığı davada biri profesör, dört sanığın tahliyesine karar verildi.

Reklam

Mahkeme heyeti, sanıklardan Doç. Dr. Deniz Güney’in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesi, Mustafa Başıbüyük’ün sağlık durumu, Prof. Dr. Celal Kocatepe ve Veli Çolak’ın mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

22 Ağustos

12.50 ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla savcılığa ifade veren Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan görevinden istifa etti.

10.45 Eski milli kaleci Ömer Çatkıç, ‘FETÖ\PDY’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre, bir itirafçı ifadesi doğrultusunda hakkında soruşturma başlatılan Çatkıç’ın ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlendi.

Evi aranan 43 yaşındaki Çatkıç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. BEIN Sports’ta yorumculuk yapan Çatkıç, son olarak Antalyaspor’da oynamıştı.

07.50 Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla savcılığa ifade verdi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Şan’ın evinde arama yapıldığı, cep telefonuna ve dijital verilere de el konulduğu öğrenildi.

Şan, dün geceki Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını tribünden izlemişti.

21.05 Eski Erdek Mayın Fi̇lo Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat tutuklandı.

Polat, 18 Ağustos’te ‘FETÖ yönetiliği’ suçundan gözaltına alınmıştı.

20.27 Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında kapatılan ‘FETÖ’ okullarında çalışan 119 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanmakla suçlanandan 40’ı 24 kentteki operasyonlarda gözaltına alındı.

Şu ana kadar şüphelilerden 40’ının yakalandığı, diğer şüphelilerle ilgili arama işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

15.00 Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, eski MİT mensubu Enver Altaylı, Ankara’da başlatılan ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında Antalya’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi.

1968’de MİT’te çalışmaya başlayan Altaylı’nın Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor.

19 Ağustos

15.40 Sivas merkeli 12 kentte ‘FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması’na yapılan operasyonda 17 asker gözaltına alındı.

Askerlerden birinin daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

15.00 İstanbul merkezli dokuz kentte 19 eski polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 12’si gözaltına alındı.

KHK’yla ihraç edilen polisler şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanmakla suçlandı.