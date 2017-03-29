Darbe girişimi | Yeni KHK’yla 416 kamu çalışanı görevlerine iade edildi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
21.40 Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 688 Sayılı KHK’yla 416 kamu çalışanı kamudaki görevlerine iade edildi.
13.50 Sekiz Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, ‘FETÖ’nün haberleşme ağı ‘ByLock’ uygulamasını kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.P., İ.Y., Y.D., T.K., A.D., Y.K., A.K. ve H.Ö. isimli şüphelilerden bazılarının serbest bırakıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Nevşehir programını takip etmek üzere görevlendirilen AA cumhurbaşkanlığı muhabiri İ.T.’nin ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.