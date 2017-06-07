Darbe girişimi | Yedi kentte Kaynak Holding operasyonu: 39 gözaltı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

09.07 Sabah saatlerindeki eş zamanlı baskınların ayrıntıları belli oldu.

AA’nın haberine göre Anadolu cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 128 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 39’u gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yedi kentte 103 adrese yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların arasında, kayyım atanan Kaynak Holding’e bağlı 19 şirket, bir vakıf ve bir derneğin eski yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden 14’ünün önceki soruşturmalarda tutuklu bulunduğu, 11’inin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

08.32 İstanbul emniyetine bağlı mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü kent genelinde 60 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Çok sayıda gözaltının olduğu öğrendildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğü binasına götürüldü.

Operasyon kapsamında Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Pendik başta olmak üzere çok sayıda ilçedeki adreslerde arama yapıldı.

6 Haziran

20.00 İzmir’de gözaltına alınan avukatlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisi avukat Taner Kılıç’ın da bulunduğu öğrenildi.

16.35 ‘ByLock’ kullanmak ve ‘FETÖ’nün eğitim yapılanmasında yer almak gerekçesiyle soruşturulan 100 şüpheliden 73’ü gözaltına alındı.

Aralarında eski okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerin daha önce meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.

11.45 İzmir’de 18 avukat gözaltına alındı. DHA’nın haberine göre avukatların, örgütün şifreli haberleşme sistemi olduğu belirtilen ‘ByLock’u kullandığı ortaya çıktı.

10.33 Ulaştırma Bakanlığı’ndan 17, Milli Eğitim Bakanlığı’ndansa 30 şüpheli hakkında ‘ByLock’ kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınanlar var.