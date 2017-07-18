Darbe girişimi | Uşak valisi 29 şirkete kayyım atandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

21.59 Uşak Valisi Salim Demir, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan 29 şirkete kayyım olarak atandı.

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12:30 Eskişehir’de sekizi tutuklu 15 avukatın yargılandığı davada, 13 sanığa üç yıl dokuz ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Heyet ayrıca tutuklu sanıklardan üçününün cezaevinde bulundukları süre göz önüne alınarak tahliyesine, firari sanığın 15 gün içinde adli makamlara ifade vermemesi durumunda mal varlığına tedbir konulmasına da hükmetti.

10:00 Ankara’da 39’u daha önce İçişleri Bakanlığı’nda çalışmış, biri halen görevde bulunan 40 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık kaynakları, ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddia edilen 40 zanlıdan birinin halen bakanlıkta çalıştığını, diğerlerinin ise açığa alındığını veya ihraç edildiğini belirtti.

Yetkililer, gözaltı işlemlerine başlandığını kaydetti.

17 Temmuz

00.00 Kastamonuspor 1966’nın kalecisi Oğuzhan Bahadır’ın da aralarında bulunduğu dört kişi, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle tutuklandı.

20.44 Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bugün göreve başlayan OHAL Komisyonu’na, mesai bitimine kadar 3 bin 28 başvuru geldiğini söyledi. Kurtulmuş, komisyona toplamda 120 bin başvuru beklediklerini kaydetti.

19.01 Diyarbakır’da ‘FETÖ’den gözaltına alınan vali yardımcısı Sercan Gökdemir tutuklandı.

16 Temmuz

20.33 Mersin’deki Akdeniz Sanayi ve İşadamları Derneği’nin (ASİAD) eski genel sekreteri G.D. gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı da bulunan şüpheli, ‘FETÖ’ye finansal destek sağlamak ve ‘FETÖ’ adına para toplamakla suçlandı.

20.31 Tekirdağ’daki ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı iddia edilen 115 kişi gözaltına alındı.

15 Temmuz

23:00 Diyarbakır başsavcılığınca yürütülen ‘FETÖ/PDY terör örgütü’ soruşturması kapsamında Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sercan Gökdemir, Ankara’dan döndüğü sırada havalimanında eşiyle birlikte gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gökdemir çifti, sorgulanmak üzere Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.