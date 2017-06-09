Darbe girişimi | Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisine tutuklama talebi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

9 Haziran

18.38 6 Haziran günü ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Taner Kılıç, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

13.25 Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre ‘FETÖ’ soruşturmasında tutuklanan eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi.

Dört gün önce Ankara. 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan Yeter, itiraz üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye edildi.

11.38 İzmir merkezli altı ilde yapılan ‘FETÖ/PDY’ operasyonunda 18 işadamı gözaltına alındı. İşadamlarının, ‘reklam ve yurtdışı tanıtımı’ adı altında devletten aldıkları teşvik paralarını örgüte aktardıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Ziya Aksüt de bulunuyor.

8 Haziran

14.09 Erzurum’daki soruşturmalar kapsamında son bir haftada aralarında askeri personel, profesör, öğretmen ve esnafın da olduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı alınanlardan 26’su bugün adliyeye sevk edildi, 18’i tutuklandı, sekizi adli kontrolle serbest bırakıldı.

10.01 Ankara başsavcılığının soruşturmasında farklı bankalarda görevli 20 bankacı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şimdiye dek 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ‘ByLock’ kullandıkları, daha önce kurumlarınca açığa alınan veya ihraç edilen kişiler olduğu belirtildi. Operasyon kamu bankalarını kapsıyor.

09.52 AA’nın aktardığına göre Uşak merkezli altı kentte yapılan operasyonda ‘FETÖ’nün ‘ideolojik kanadı’ndan 11 kişi gözaltına alındı, dört kişi aranıyor.

Şüphelilerin büyük bölümünün şifreli mesajlaşma uygulaması ‘ByLock’ kullandıkları öne sürüldü.

09.48 Kayseri’deki soruşturma kapsamında Erciyes Üniversitesi’nden dört öğretim görevlisi tutuklandı.

Öğretin görevlilerinin daha önce ihraç edildikleri öğrenildi.