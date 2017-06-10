Darbe Girişimi | Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisi tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
8.00 6 Haziran günü ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Taner Kılıç tutuklandı.
Af Örgütü’nün Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner, Kılıç’ın tutuklanmasına Twitter hesabından, “İnsan hakları savunucusu, Af Örgütü YK Başkanı Taner Kılıç, hiç bir somut inandırıcı delil gösterilmeden tutuklandı. Yazıklar olsun” sözleriyle tepki gösterdi.