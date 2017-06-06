Darbe girişimi | Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisi gözaltına alındı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
20.00 İzmir’de gözaltına alınan avukatlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisi avukat Taner Kılıç’ın da bulunduğu öğrenildi.
16.35 ‘ByLock’ kullanmak ve ‘FETÖ’nün eğitim yapılanmasında yer almak gerekçesiyle soruşturulan 100 şüpheliden 73’ü gözaltına alındı.
Aralarında eski okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerin daha önce meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.
11.45 İzmir’de 18 avukat gözaltına alındı. DHA’nın haberine göre avukatların, örgütün şifreli haberleşme sistemi olduğu belirtilen ‘ByLock’u kullandığı ortaya çıktı.
10.33 Ulaştırma Bakanlığı’ndan 17, Milli Eğitim Bakanlığı’ndansa 30 şüpheli hakkında ‘ByLock’ kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınanlar var.