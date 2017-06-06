Darbe girişimi | Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisi gözaltına alındı

CERN’in proton ışınlarını hızlandırıp çarpıştırdığı, yerin 100 metre altında 27 kilometrelik tüneli var. Erdoğan’ın da hakikatleri, haberleri, temel değerleri çarpıtan çok geniş bir medyası. Bu medya, işte bu çarpık, zehirli ‘yerli’liği de zerk edip duruyor.