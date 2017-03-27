Darbe girişimi | Tutuklu emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’in iki kızı da tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

17.25 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülen Cemaati’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in kızları Fatma Saadet Yılmazer ve Rabia Yılmazer ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla tutuklandı.

Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu ve KHK ile kapatılan bazı derneklerle irtibatı olduğu iddia edilen Avukat Fatma Yılmazer, 16 Mart’ta Sakarya’da; Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim kaydı bulunan Rabia Fitnat Yılmazer, Ankara’da gözaltına alınmıştı.