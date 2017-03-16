Darbe girişimi | Tutuklu Ali Fuat Yılmazer’in kızı ‘ByLock’tan gözaltında

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

11.50 Gülen Cemaati’nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınıp ardından tutuklanan, hakkında bir tutuklama kararı da gazeteci Hrank Dink davasından çıkan dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube müdürü Ali Fuat Yılmazer’in kızı avukat Fatma Yılmazer gözaltına alındı.

Sabah’ın haberine göre Fatma Yılmazer’in Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullandığı ve Bank Asya’da hesap arttırıcı hareketleri olduğu iddia ediliyor. Fatma Yılmazer, Silivri Cezaevi’nde bulunan babasının avukatlığını yapıyordu.